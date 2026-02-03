Michael Jackson Tribute live Experience

Die Einzigartigkeit des „King of Pop“ kehrt zurück.

Es sind nur wenige Künstler, deren Musik unsterblich ist, die auch Generationen danach noch kennen und hören. Michael Jackson ist ein einzigartiges Gesamtkunstwerk aus Musik, Gesang, Botschaften und tiefen Gefühlen. Das bleibt für Generationen … Seine Hits sind in der ganzen Welt inzwischen Kult-Songs und werden heute noch in allen Diskotheken dieser Welt gespielt. Aber auch Live-Shows sollen die Musik des King of Pop weiterhin leben lassen. So auch die 2-stündige Show mit großer Band , Tänzerinnen und einem überragenden Solisten: Sascha Pazdera.

Es geht nie darum, die beste Kopie eines unkopierbaren Künstlers zu sein, es geht darum, diese Einzigartigkeit eines Künstlers, die großartige Musik im Zusammenspiel mit den Emotionen, weiterzutragen und das genauso, wie es Michael Jackson gemeint hat.

Im Programm sind Titel wie „Beat It, Bad“, „Heal the World“, „Thriller“, „Black or White“ oder „Billie Jean“. Ein besonderes Highlight der Show ist Michaels 14 Kilo schwerer Aluminium-Panzer aus der History-Tour 1997 zum Titel „They Don’t Care About Us“. Dieser wurde speziell für Sascha in Brasilien handgefertigt.

Die Michael-Jackson-Tribute-Show ist die einzige und originale Show in Deutschland, die unter der choreographischen Leitung von La Velle Smith Jr. (Michael-Jackson-Choreograph und Dancer für Thriller & Ghost) mitentwickelt wurde.