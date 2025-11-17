Michael Jakob SOLO – „Reich werden in 120 Minuten“

Michael Jakob kennt man in Franken vor allem von zahlreichen Poetry Slams. Er hat aber als Diplom-Kaufmann auch ein fundiertes Wissen über Finanzen und bietet seit Jahren Workshops zum Thema finanzielle Bildung an.

Mit diesem Programm wandelt er das Thema Geld in eine Bühnenshow um: Unterhaltsam, hochgradig komprimiert und gut verständlich wird in 120 Minuten die Lust an Geldanlage und -vermehrung geweckt. Hier bietet er die einmalige Chance an, in 120 Minuten mehr über Geld zu lernen als 90 Prozent der Bevölkerung in ihrem ganzen Leben! Dieses Wissen ist eigentlich unbezahlbar, wird hier aber bewusst zum Sonderpreis angeboten. Egal welches Ziel du hast: Lebensstandard im Alter halten, deinen Kindern ein besseres Leben ermöglichen, finanzielle Freiheit, oder einfach nur scheiß-reich werden – diese Show gibt dir alle Grundlagen an die Hand, deine Finanzen zu beherrschen. Die Chance sollte genutzt werden, denn Michael Jakob wird voraussichtlich nicht mehr lange auf der Bühne stehen (müssen). Warum? Auch das erfährst du an diesem Abend! Jedoch Vorsicht: Der Inhalt dieses Programms kann Augen öffnen und Leben verändern!