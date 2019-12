Michael Kaeshammer Quartet - Highlight-Konzert / Jazz, Blues & Boogie-Woogie

Michael Kaeshammer ist ein Piano-Virtuose und Meister in vielen musikalischen Gen-res, ein herausragender Sänger sowie Songwriter und Komponist. Und er ist oben-drein ein Live-Performer. Die Bühne ist sein wahres Zuhause und eine intensive Live-Performance seine größte Leidenschaft

Der junge Michael Kaeshammer genoss eine klassische Piano-Ausbildung in Offen-burg, bevor er mit 13 Jahren über seinen Vater (selbst Pianist) auf Jazz und Boogie-Woogie aufmerksam wurde. Nachdem die Familie in den 90er Jahren an die Westküs-te Kanadas auswanderte, erreichte er Aufmerksamkeit als Pianist und bald auch als Sänger im Bereich Jazz, Blues und Boogie-Woogie in Kanada und den USA.

Inzwischen ist der international vielfach ausgezeichnete Musiker mit mittlerweile zwölf Longplayer-Alben und einer DVD unter eigenem Namen auf dem Höhepunkt seiner Karriere.