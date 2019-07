Es brauchte keine zwei EPs, schon konnte MICHAEL KIWANUKA mit seiner einzigartigen Musik Stars wie Adele in seinen Bann ziehen. Nun kommt der Old School Soul-Musiker im August 2019 für zwei Termine nach Leipzig und Stuttgart.

Aufgewachsen im Londoner Norden, griff MICHAEL KIWANUKA im Alter von sechszehn Jahren erstmals zur Gitarre und komponierte eigene Rock-Songs. Nur durch Zufall stolperte der Brite mit ugandischen Wurzeln in einer beigelegten CD eines Musikmagazins über eine alte Akustikaufnahme von Otis Redding, die seinen musikalischen Werdegang maßgebend verändern sollte. Gefangen von diesem Soul und dem typischen Sound der Sechziger und Siebziger, spielt fortan moderne Musik im Leben des Londoners fast keine Rolle mehr. MICHAEL KIWANUKA studiert Jazz und finanziert seinen Lebensunterhalt als Studiomusiker.

2011 folgte der Plattenvertrag beim Mumford & Sons Label und kurz danach erschienen mit „Tell Me A Tale” sowie „I‘m Getting Ready“ die ersten zwei EPs. Allein diese reichten, um ein Jahr später den BBC Sound of 2012 zu gewinnen und Superstar Adele auf ihrer Europatournee als Support zu begleiten.

Mit „Home Again“ veröffentlichte MICHAEL KIWANUKA 2012 sein erstes Album, das es in UK auf Platz vier der Charts mit Gold-Status sowie auf Platz 17 der deutschen Charts schaffte. Auffällig ist, wie sehr die zehn Songs scheinbar miteinander verbunden sind, ineinandergreifen und einzeln doch so einzigartig klingen.

Überwältigt vom riesigen Erfolg, zieht sich MICHAEL KIWANUKA nach dem Debütalbum fast komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Doch zum Glück aller Soul-Fanatiker stieg er 2016 wie ein Phönix aus der Asche und markierte mit „Love & Hate“ ein Album riesigen Klangspektrums. Während die Debütscheibe noch von akustischem Soul-Folk geprägt war, dominieren auf „Love & Hate“ opulent arrangierte Songs im Old School Soul-Gewand. Allein der fast zehnminütige Opener-Song „Cold Little Heart“ nimmt sich fast die Hälfte des Songs Zeit, um Gitarre, Klavier, Streicher und Chöre in Einklang zu bringen, bevor die tiefe Stimme erklingt.

Wer der Musik von Jimi Hendrix, George Harrison und Otis Redding verfallen ist, der ist bei MICHAEL KIWANUKA genau richtig und sollte die Konzerte am 05. August im Täubchenthal Leipzig sowie am 09. August im Stuttgarter Im Wizemann nicht verpassen.

Kartenkauf im Ticketcenter von Stuttgart LIVE am Charlottenplatz. Kartentelefon 0711 550 660 77 oder www.stuttgart-live.de.