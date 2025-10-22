Michael Korstick ist nicht nur einer der bedeutendsten Beethoven-Interpreten unserer Zeit, er ist auch einer der interessantesten, vielseitigsten Pianisten seiner Generation.

Er beherrscht über 130 Solowerke und Konzerte aus allen Stilepochen. Die 32 Beethoven-Sonaten gehören ebenso dazu wie sämtliche Klavierkonzerte von Beethoven, Brahms, Liszt,

Rachmaninow, Bartók und Prokofjew.

Mit diesem Repertoire ist er im Laufe seiner beispiellosen Karriere in den wichtigsten Konzertsälen der Welt aufgetreten, solo und mit den weltbesten Orchestern.