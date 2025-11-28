Michael Krebs - Optimismus - jetzt stark reduziert

Mit Liedern voll groovender Musikalität und klugen Texten begeistert Michael Krebs seit über 20 Jahren sein Publikum. Zu erleben, wie offen, geradeaus und schlagfertig der Songwriter seine Konzerte angeht, treibt einem ein fettes Grinsen ins Gesicht und macht klar: Die Live-Bühne ist sein Element.

Doch selbst dieser notorisch gut gelaunte Typ am Klavier hat mittlerweile Zweifel. Ist seine einst gelobte Authentizität in Zeiten des Survival-of-the-Fakest noch zumutbar? Warum denken bei dem Wort „Problemzone“ alle an Bauch, Beine, Po und keiner an Gehirn? Wohin auswandern, wenn die Rechten schon überall sind? Und vor allem: Ist Zukunft überhaupt noch eine Lösung?

Zum Glück erwartet auf derlei komplexe Fragen dank von TikTok geschredderten Aufmerksamkeits-Spannen niemand mehr eine Antwort. Vielleicht gibt Michael Krebs ja trotzdem eine. Solange wir gemeinsam über uns lachen können, ist Schwarzmalen jedenfalls keine Option. Man muss nicht das hellste Licht im Darknet sein, um das zu checken.

„Ich glaube nicht mehr an die Menschheit, aber immer noch an Menschlichkeit“, sagt Michael Krebs. Und so sind seine Konzerte keine, die einen die Welt da draußen mal für zwei Stunden vergessen lassen. Viel besser: Sie lassen einen die Welt mit anderen Augen sehen. Und das tut gut.

So gut, dass man übertreiben muss, um nicht zu lügen.