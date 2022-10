Michael Krebs und Thorsten Hitschfel

Zungenspitzer on Tour

Moderation: Tilman Lucke

Das Kabarett- und Comedy-Festival „Zungenspitzer“ geht zum ersten Mal auf Tour: Nachdem es im Oktober in Sternenfels bei Pforzheim und in Burladingen zu Gast war, macht es Anfang November Station im Theater Lindenhof. Mit insgesamt zwölf Abenden und 25 Künstlerinnen und Künstlern ist es das größte Kabarettfestival Baden-Württembergs! An jedem der Abende sind zwei Künstler eingeladen, und moderiert wird das Programm vom Berlin-Hohenloher Kabarettisten Tilman Lucke.

11. 2022, 17 Uhr:

Michael Krebs

Krachend schöne Piano-Songs mit Texten auf die Zwölf! Der Hohenloher Berliner singt nach seinem Programm-Motto „#BeYourSelfie“ fluffige Lieder über Krisen, True Crime und Verzweiflung. Michael Krebs bietet intelligentes Kabarett, hochmusikalisches Entertainment und überrascht mit jedem Song.

Preise (Auswahl):

2008 Melsunger Scharfe Barte

2011 Kleinkunstpreis Baden-Württemberg

2012 Sankt Ingberter Pfanne

www.michaelkrebs.de

Thorsten Hitschfel

Alltagskabarett und politische Satire, gepaart mit Musik, Parodien und Komik, das ergibt Thorsten Hitschfel: geistreich, gegenwartsnah und immer mit Augenzwinkern. auch als Parodist glänzt er in seinem aktuellen Soloprogramm „Zeitensprung“, in dem er das Publikum auf eine musikalisch-komödiantische Reise mitnimmt.

Preise (Auswahl):

2003 Niedersächsischer Kleinkunstpreis

2015 Kulmbacher Brettla

2018 Belziger Bachstelze

www.thorstenhitschfel.de

www.tilmanlucke.de

Der Berliner Kabarettist Tilman Lucke leitet das Zungenspitzer-Festival und führt durch die Abende. In der Berliner „Distel“ moderiert er die Late-Night-Show „Frisch gepresst“ und steht mit seinem neuen Programm „Entweder – und!“ auf der Bühne.

Preise (Auswahl):

2011 Melsunger Scharfe Barte

2013 Stuttgarter Troubadour

2018 Hoyschrecke