Michael Mittermeier: Lucky Punsch

Michael Mittermeier tourt seit 2018 mit seinem neuen Programm „LUCKY PUNCH – Die Todes-Wuchtl schlägt zurück“. Am 12.09.2019 fightet der bayrische Karate Kid der Stand Up Comedy auch in Mosbach in der Alten Mälzerei wie man ihn kennt und liebt. Ehrlich, hart und ohne Mundschutz. Ein Mann, ein Mikro, keine Regeln.