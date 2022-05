Michael Mittermeier: ZAPPED!

„Fernsehen ist zu schön, um wahr zu sein!“

1996 erschien Michael Mittermeiers Programm „ZAPPED!“ urknallgleich auf der deutschen Comedy-Bildfläche. Seine Markenzeichen damals: schwarze Lederhose, blaues Shirt und umgedrehtes Basecap. So zerlegte er die Fernsehlandschaft des ausklingenden Jahrtausends. „ZAPPED!“ wurde nicht nur auf Tour ein riesiger Hit, sondern hatte ebenfalls auf CD, DVD sowie im TV einen Erfolg, wie noch kein Programm jemals zuvor. Dafür gab es neben Platzierungen in den Charts unzählige Auszeichnungen und der Grundstein für eine Comedy-Kultur war gelegt, die es vor „ZAPPED!“ so nicht gab. Mittermeier, der Pionier der deutschen Stand-Up Comedy, inspirierte Generationen von Comedians nach ihm.

Und jetzt feiert Michael Mittermeier mit einem „ZAPPED!“-Special. Ein Abend im Rausch der Streams und Kanäle. Bereit für eine Überdosis Fernsehkiffen? Es ist einiges passiert zwischen Raumschiff Enterprise und Game of Thrones, aber es gibt doch Dinge, die auf ewig Bestand haben. „ZAPPED! - Ein TV-Junkie kehrt zurück!“ ist nostalgischer Rückblick in die TV-Geschichte und Brennglas auf die Streaming-Kultur der Gegenwart. Sympathisch manisch mit sinnlosem Detailwissen zappt sich der TVJunkie durch die Sender und Mediatheken dieser Welt.

Schließt die Screens weg - Mittermeier is back in town!

Achtung: Karten für "Michael Mittermeier: #13" am 14. & 15.09.21 (ursprünglich 22. & 23.09.20) behalten für die Vorstellungen "Michael Mittermeiner: ZAPPED!" am 20. & 21.06.22 Ihre Gültigkeit! Bei Fragen helfen Ihnen die Kolleg:innen an der Theaterhaus-Kasse gerne weiter.