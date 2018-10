Mit "In Transit (Is What We Are)" veröffentlichte Michael Moravek, Sänger, Songwriter und Gitarre der oberschwäbischen Indie-Band "The Planeausters" 2017 sein erstes Soloalbum.

Begleitet wird er auf den meist durchlässig instrumentierten Aufnahmen u. a. von den Great Crusades, dem Jazztrompeter Stephen Wright (beide aus Chicago) und dem irischen Geiger Steve Wickham von den legendären Waterboys.

Moraveks zeitlose Songs sind tief verwurzelt in den Folktradition. Seine Geschichten von Suchern, Entwurzelten und Getriebenen wirken in wortreichen, lyrischen Texten wie Roadmovies oder wie 4-Minuten-Romane, die er nutzt, um eigene Spuren zu verwischen. Dabei verschwimmen die autobiographischen Querverweise und es entstehen wahre Geschichten. Songs, fiebrigen Tagträumen gleich, aus denen die kalten Chicagoer Februarnächte sickern, in denen sie aufgenommen worden sind.

Langjährige Adlerbesucher könnten sich noch daran erinnern, dass Moravek schon in den 1990ern mit der Folkrockband "The Blindboy" im Adler gespielt hat.

Michael Moravek (Gesang, Gitarre, Mandoline), William Widmann (Schlagzeug), William Bruce Kollmar (Bass), Michael Huber (Posaune, Tuba), Ayu Tupac Requena-Fuentes (Orgel, Trompete), Andrej Polanski (Bratsche, Mandoline).