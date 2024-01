Michael Nessmann – Songbook Pat Metheny

PAT METHENY – wer kennt ihn nicht oder hat zumindest mal von ihm gehört? Welch großartiger Gitarrist, Songschreiber und mehrfacher Grammy-Gewinner!

Was man aber dabei nicht vergessen darf, ist, dass er mit Lyle Mays einen kongenialen Partner an der Seite hatte. Unzählige Stücke stammen aus der Feder von beiden. Zusammen mit Danny Gottlieb an den Drums und Mark Egan/Steve Rodby am Bass tourte die Pat Metheny Group weltweit.

Das Projekt des Stuttgarter Gitarristen Michael Nessmann widmet sich in einem vielseitigen Programm genau dieser Musik. Es entsteht dabei eine spannende jazzige Zeitreise durch die 80er und 90er mit den unterschiedlichsten Stilistiken von Latin zu Rock von Jazz zu Weltmusik. Das Ganze wird von einer tollen Band zelebriert!

Besetzung:

Michael Nessmann (g)

Ull Möck (p)

Christoph Dangelmaier (b)

Jörg Bielfeldt (dr)

www.jazzclub-ludwigsburg.de

Eintritt:

15,00 € | 8,00 € ermäßigt Nachweis erforderlich | Mitglieder des Jazzclub Ludwigsburg frei

Reservierungen unter info@jazzclub-ludwigsburg.de