MICHAEL PATRICK KELLY

B.O.A.T.S Tour 2022 / 2023

Fünf Jahre nach seinem Platin-Album „iD“ mit über 90 Wochen in den Charts, 500.000 Konzertbesucher*innen, Teilnahmen bei „The Voice of Germany“ und drei Staffeln „Sing meinen Song“ kommt jetzt die große Arena-Tour zu seinem fünften Studioalbum „B.O.A.T.S.“ – für „Based On A True Story“. Die zwei fulminanten Appetithappen „Beautiful Madness“ und „Throwback“, haben bereits international die Charts erobert, die dritte Single „Blurry Eyes“ setzte noch einen oben drauf und auch das Album „B.O.A.T.S.“ spiegelt diesen Erfolg wider.

Bereits jetzt blickt Michael Patrick Kelly auf eine unvergleichliche Karriere und hat noch lange nicht genug! Sein ausgebufftes Songwriting, seine Fähigkeit als Vollblutmusiker und Producer, aber auch seine Lebenserfahrung als Kinder-Star, Mädchen-Schwarm, Mönch, Ehemann und auf die großen Bühnen zurückgekehrter Rockstar, ermöglichen es ihm, emotionale Songs rauszuhauen, die in Sachen Mut, Trost und Hoffnung all-in gehen, ohne dabei blauäugig zu wirken.

Der charismatische Live-Künstler über seine B.O.A.T.S. Tour 2022/23: „Ich freue mich tierisch, nach drei Jahren endlich wieder auf Tour zu gehen. Ich fühle mich grad wie ein Rennpferd, welches nur drauf wartet, bis die Schranke aufgeht, um meine Musik mit den Menschen live zu feiern.“