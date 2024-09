Michael Schlierf Pianist - Zuversicht

Michael Schlierf hat die Herausforderungen der letzten Jahre zum Anlass genommen, sein neues Programm Zuversicht zu erschaffen. Das Album dazu erscheint im November, einzelne Single-Releases vorab, wir erleben also viel bisher Ungehörtes live! Und der Name ist hier Programm, mit allen Facetten – wir gehen nicht nur in uns, sondern musikalisch auch an die Orte, die uns stärken: So erleben wir in seinem Konzert Natur, Nachdenklichkeit und Humor, unterstützt durch seine herzliche und authentische Moderation.

Lassen wir uns tief im Inneren berühren von diesem Klaviervirtuosen und Boten der Schönheit der Welt.

Tickets: 28€

Reservierung erforderlich

www.gp-agentur.com/kontakt