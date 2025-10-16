Der Pianist und Komponist Michael Schlierf hat die Herausforderungen der letzten Jahre zum Anlass genommen, ein neues Programm zu gestalten: Zuversicht.

Das unterhaltsame Klavier-Solo-Konzert führt mit neuen Eigenkompositionen durch verschiedene Naturszenen – insbesondere durch den Wald.

Vertraute Coversongs, klassische Stücke sowie Michael Schlierfs humorvolle und authentische Moderation sorgen – gemeinsam mit Geschichten und persönlichen Gedanken zum Thema Zuversicht – dafür, dass dieser Klavierabend zu einem einzigartigen Erlebnis wird, das fasziniert, mitreißt und begeistert: In diesem Sinne: Bleibt zuversichtlich!