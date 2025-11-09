Michael Schuster liest aus seinen Aaron-Ginster-Abenteuern, eine Bücherserie für Kinder ab 9 Jahren und für Erwachsene, die Abenteuerbücher für Kinder mögen.
Info
Tobias-Mayer-Museum Marbach Torgasse 13, 71672 Marbach
Vorträge & Lesungen
