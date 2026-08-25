Michael Stephenson feat. Alexander Claffy Trio

Dieser Abend steht in der großen Tradition der amerikanischen populären Musik des 20. Jahrhunderts – einer Kunstform, die der Welt Soul, Jazz und R’n’B geschenkt hat. Sie erzählt von Menschlichkeit, Freude, Schmerz und Hoffnung. Sie erinnert uns daran, wer wir sind, was wir teilen und was wir zu geben haben.

Michael Stephenson (Gesang, Saxophon), André Weiss (Piano), Alexander Claffy (Bass) und Itay Morchi (Schlagzeug) bringen diese Tradition auf die Bühne: Klänge, die verbinden, trösten und aufrütteln. Sie schöpfen aus dem Erbe von Künstlern wie Nat King Cole, Ray Charles und Marvin Gaye – und machen daraus etwas Gegenwärtiges, Echtes, Lebendiges.

In einer Zeit, in der viele fragen, wer wir sind und wer wir sein wollen, erinnert diese Musik uns an unsere gemeinsame Fähigkeit zu lieben, zu fühlen und für eine bessere Zukunft einzustehen.

Ein Konzert, das zeigt: Diese Lieder sind nicht Vergangenheit – sie sind jetzt.

Besetzung: Michael Stephenson (vox, sax); André Weiss (p); Alexander Claffy (b); Itay Morchi (dr)