Der Züricher Michael Vitali lebt Vielseitigkeit: Er hinterließ in der haitianischen Musikszene ebenso seine Spuren wie in der Dominikanischen Republik. Auch die Rockszene ist ihm nicht fremd. Vitali arbeitete mit Lionel Loueke, Ed Cherry, Eve Cornelious, Rick Margitza, Sebastian Noelle und vielen anderen Jazzgrößen. Dieser Allround-Musiker ist seit vielen Jahren als Schlagzeuger in New York City unterwegs. Er tourte durch die USA und Europa und spielt bereits seit 2011 mit dem Gitarristen Justin Wert (Seattle) und der Bassistin Yuka Tadano (Tokio) zusammen – eine halbe Ewigkeit und eine Rarität in der schnelllebigen NYC-Szene. Und so ist es denn auch das dynamische Interplay, das diese Formation besonders auszeichnet. Das Trio versteht sich blind – jeder kann sich auf die anderen verlassen und so die nötigen Risiken für spannende Improvisationen eingehen. Heute hören wir einen bunten Mix aus modernen Eigenkompositionen und „alten“ Jazz-Standards.