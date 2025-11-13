Michael von Zalejski – „Ich wollt` was von Reinhard Mey singen…“

Spätestens seit seiner Hommage an Udo Jürgens, die er seit 2013 deutschlandweit präsentiert, ist klar, dass Michael Zalejski ein Meister der Emotionen ist, die er versteht, beim Publikum zu wecken.

Neben seinem brillanten Klavierspiel und dem individuellen Gesang ist es vor allem die authentische Art und Weise, wie er die in den Liedern enthaltenen Geschichten und Gefühle freilegt. Den Zuhörer erwarten zum einen die bekannten Lieder von Reinhard Mey, aber auch eine Reise durch die verschiedensten Themen und Facetten des Lebens, ganz im Sinne eines typischen Mey-Konzertes. Verbunden mit der humorvollen und oft situationsbezogenen Moderation entsteht auf diese Weise ein ganz besonderer Konzertabend. Nicht zuletzt die Tatsache, dass es auch einige gemeinsame Lieder der beiden Ausnahmekünstler gibt, legte nahe, nun auch eine Hommage an Reinhard Mey auf die Bühne zu bringen. Einzig die Gitarre fehlt, denn Zalejski begleitet sich selbst am Klavier, dies ist jedoch kein Manko, sondern eröffnet neue Möglichkeiten und Klangerlebnisse. Somit sind alle Voraussetzungen für einen einzigartigen Konzertabend gegeben.