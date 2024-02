Michael von Zalejski – „Merci Udo“ -Hits & Chansons von Udo Jürgens

Udo Jürgens – mehr als ein halbes Jahrhundert Bühnenleben, mehr als 100 Millionen verkaufte Tonträger – seine Lieder besitzen Kultstatus. Michael Zalejski versteht es auf faszinierende Weise, den Zauber dieser Songs zu entfalten.

Pur am Klavier, mit großer Musikalität und einer Stimme, die Emotionen weckt, nicht zuletzt, weil sie dem großen musikalischen Vorbild verblüffend nahekommt. In seiner Hommage „Merci Udo“ entführt der Entertainer seine Zuhörer mit Charme und leisem Humor auf eine musikalische Reise voller magischer Momente. Die Stationen präsentiert er in einer klug komponierten Mischung, verbunden durch Anekdotisches und Persönliches von seinem Weg mit Udo: große Hits, die zum Mitsingen hinreißen, und weniger bekannte Songs. Er interpretiert aber Udos Songs auch neu, mit sensiblen Gesten und explosivem Spiel, dort, wo es gefragt ist. Ein virtuoser Verführer zum Tagträumen mit einem klaren Bekenntnis zum genialen Vorbild.