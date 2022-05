Michael W. Smith ist seit Jahrzehnten weltweit ein fester Begriff der christlichen Musikszene. Der Sänger, Songschreiber und Produzent wurde 1957 in West Virginia, USA, geboren und entdeckte bereits in seiner Jugend die Liebe zur Musik. Er ist verheiratet, Vater von fünf Kindern und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet: u.a. mit drei Grammy Awards. In Deutschland bekannte Hits von ihm sind z. B. Above All (Herr, du bist mächtig), Agnus Dei (Würdig ist das Lamm) und Open the Eyes of My Heart (Herr, öffne du mir die Augen). Am 22.06.2022 ist der Worship-Interpret in der Budererus (eh. Rittal) Arena in Wetzlar und am 23.06.2022 in der MHP-Arena Ludwigsburg live zu erleben. Dort wird er Anbetungslieder aus eigener Feder präsentieren, die auf seinem letzten Live-Album „Surrounded“ erschienen sind.