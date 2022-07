Michael W. Sommer zu Gast in der 13. Kulturakademie >Literatur<

Do. 8.9.2022, 17:00 Uhr, Leibinger-Auditorium, Literaturmuseum der Moderne

Weltliteratur, literarische Epochen, die Bibel: Das gibt es nicht nur im Buchformat, sondern unterhaltsam zusammengefasst in zehnminütigen Videos, dargestellt mit einem Ensemble aus Playmobilfiguren. Zusammen mit Michael W. Sommer – Autor, Regisseur, Dramaturg und Preisträger des Grimme Online Award – wirft das Publikum einen Blick hinter die Kulissen seines YouTube-Kanals ›Sommers Weltliteratur To Go‹ und fragt nach, wie das geht: die große Form in die kleine Form zu bringen.

Im Rahmen der Kulturakademie der Stiftung Kinderland.