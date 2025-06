Die Band ist eine Einheit dreier unverwechselbarer Charaktere: Michael Wollny gilt als einer der wichtigsten europäischen Pianisten seiner Generation.

In seinem Spiel verschmelzen Einflüsse aus Jazz, Klassik, Indie-Pop, Neuer und Alter Musik zu einem unverwechselbaren persönlichen Stil.

Mit Drummer Eric Schaefer spielt Wollny seit mehr als 20 Jahren zusammen und so verbindet die beiden eine tiefe Vertrautheit und zugleich die Fähigkeit, den anderen immer wieder zu überraschen und herauszufordern. Das Fundament des Trios bildet der Amerikaner Tim Lefebvre, der mit gewichtigem Ton, felsenfestem Groove und feinem Gespür für die Dramaturgie sorgt. Tim Lefebvre ist eine Ikone am Bass, denn er hat schon mit so unterschiedlichen Künstlern aus diversen Genres wie David Bowie, der Tedeschi-Trucks Band und Donny McCaslin gespielt.

Die drei Musiker verbindet ein schier unerschöpfliches musikalisches Vokabular, eine herausragende Sensibilität im Zusammenspiel und die Fähigkeit, aus dem Moment heraus immer wieder neue Musik von ungeheurer Spannung und Dynamik zu kreieren. Wollny, Schaefer und Lefebvre öffnen in den Stücken immer wieder neue Räume, suchen gemeinsam nach neuer, ungehörter Musik, oft sind es Nuancen, die der Musik im Verlauf eine völlig neue Richtung geben. Die ursprünglichen Kompositionen bilden oft nur einen Startpunkt für diese neuen, kollektiven musikalische Erzählungen.

Mit Referenz an den Ursprung des Piano-Trio-Formats schreibt das britische Jazzwise Magazine: "Das Michael Wollny Trio macht klar, dass wir im 21. Jahrhundert leben und nicht in den 1960er Jahren!“.

Das Trio hat gerade ein Live-Album veröffentlicht, das die Zusammenarbeit dieses Trios eindrucksvoll dokumentiert. Das Repertoire von „Living Ghosts” besteht nicht nur aus neuen Stücken, sondern spannt einen Bogen über ein Jahrzehnt der Zusammenarbeit des Trios Wollny / Schaefer / Lefebvre – und genau dieses Programm werden die drei in Tübingen präsentieren.