Der Film erzählt den außergewöhnlichen Aufstieg eines der größten Entertainer aller Zeiten: von den ersten Erfolgen mit den Jackson 5 bis hin zum weltweiten Superstar.

Im Mittelpunkt steht nicht nur Michael Jacksons musikalisches Talent, sondern auch sein Weg durch Ruhm, familiären Druck und die Schattenseiten des frühen Erfolgs. Verkörpert wird die Popikone von seinem Neffen Jaafar Jackson, der mit beeindruckender Bühnenpräsenz und bekannten Hits das Lebensgefühl einer ganzen Ära zurückbringt.

Das mitreißende Biopic verbindet eindrucksvolle Konzertmomente mit emotionalen Einblicken hinter die Kulissen und bietet mit 127 Minuten Spielzeit große Unterhaltung für Musik- und Filmfans gleichermaßen.