Die Malerei von Michaela Lichtenberg entfaltet sich in einem komplexen Dialog von Form, Farbe und Ebenen.

Schichten werden übereinandergelegt, wieder überarbeitet, teilweise freigelegt. So entstehen Spuren und Narben des Vorangegangenen ebenso wie »Cut-outs«, die wie Fenster den Blick in darunterliegende Bildräume lenken.

Besonders die Überreste gewinnen dabei an Bedeutung: als Fragmente, als Zeichen dessen, was einmal sichtbar war und nun nur noch als Spur präsent ist. Das Offensichtliche verweist auf das Verborgene.

Auch in der grafischen Arbeit bildet das Vorgefundene den Ausgangspunkt. Farbige Rückstände aus dem Druckprozess werden aufgegriffen und weiterentwickelt. Aus Farbspuren und der Struktur des Papiers entstehen durch zeichnerische Eingriffe neue Formen und Bildgefüge. Überrest und Zeichnung greifen so ineinander, dass ein klares Davor und Danach kaum mehr auszumachen ist.

Michaela Lichtenberg, geboren in Heidenheim, lebt und arbeitet in Stuttgart und Remseck als Künstlerin und Kunsterzieherin.

-Vernissage-

Mittwoch, 13. Mai 2026, um 19.00 Uhr

Stadtbücherei Zweigstelle Warmbronn

Wieder mit Kleinem Atelier am Vernissageabend!