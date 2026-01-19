Michaela Obertscheider und Niko Nagl - Gold & Silber – Ein WienFernales Duo

Kabarett aus Wien: Immer wieder ein Highlight! So sah es auch die Jury unseres Kabarett-Fernsehpreises „Stuttgarter Besen“ und hat im letzten Jahr Niko Nagl mit dem Silbernen Stuttgarter Besen prämiert. Gold gab es in diesem Jahr für Michaela Obertscheider. An einem einzigartigen Abend dürfen wir nun – passend zum warmup für den Stuttgarter Besen 2026 – die beiden Preisträger*innen auf der renitenten Bühne versammeln.

Die eloquente Perfektionistin Michaela Obertscheider schwärmt vom Faul-Sein als effiziente Strategie für Kreativität, ist aber doch recht froh, wenn wir nicht am Sofa sitzen bleiben. Wenn aus dem professionell geplanten Vortrag doch noch ein vergnüglicher Kabarettabend wird, liegt das an der ausgeprägten Spiellust der charmanten Tirolerin, die abwechselnd auf große und kleine Bühnen steigt. Und in Fettnäpfchen.

Von moderner Stand-Up Comedy, über tiefsinniges Kabarett bis hin zum Roast Battle: Niko Nagl führt die verbale Klinge in den unterschiedlichsten Stilrichtungen. Mit dem herzhaften Charme eines Lausbuben versehen, wandelt Niko Nagl an den Grenzen des schwarzen Humors. Dabei schlüpft er in die unterschiedlichsten Rollen und Sichtweisen und versetzt sein Publikum in schlingenhafter Standup-Comedy-Manier in eine frivole „Jetzt gibt’s kein Zurück mehr“-Stimmung.