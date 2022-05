Für die Musicalfans im deutschsprachigen Raum hat MICHAELA SCHOBER eine der schönsten Stimmen der hiesigen Theaterlandschaft!

So verwundert es nicht, dass der Publikumsliebling als Konzert- und Bühnenstar (demnächst mit dem Showspektakel THIS IS THE GREATEST SHOW auf großer Deutschlandtournee) große Erfolge feiert und sein Publikum von Deutschland bis Österreich mit großer Stimme und viel Herz begeistert.

Bei ihrem brandneuen Solokonzert THIS IS ME dreht sich alles um das Thema MUSICAL!

Neben den Highlights aus ihren großen Musical-Konzerterfolgen der letzten Jahre (von CATS bis DOKTOR SCHIWAGO, von MOZART! über DIE PÄPSTIN bis hin zu REBECCA), präsentiert die Sängerin viele Musicaltitel, die sie exklusiv für dieses Konzert zusammengestellt hat.

Es erwarten Sie Musicaljuwelen und Hits aus Bühnenerfolgen wie ANASTASIA, THE BAKER’S WIFE, THE BODYGUARD, BONIFATIUS, CABARET, ELISABETH-LEGENDE EINER HEILIGEN, FLASHDANCE, THE GREATEST SHOWMAN, JEKYLL & HYDE, KOLPINGS TRAUM, MARIE ANTOINETTE, MARTIN GUERRE, DER MEDICUS, MISS SAIGON, ROMEO & JULIA, RUDOLF: AFFAIRE MAYERLING oder THE SECRET GARDEN. ABBA-Fans dürfen sich auf Hits aus den Andersson/Ulvaeus-Musicals CHESS, KRISTINA FRAN DUVEMALA und MAMMA MIA! freuen.

Etwas ganz besonderes bietet THIS IS ME mit Songs aus den Broadway-Hits DEAR EVAN HANSEN und THE WAITRESS, die in den Versionen von MICHAELA SCHOBER ihre Premiere in deutscher Sprache feiern werden.

Begleitet wird der sympathische Musicalstar von den jungen Musicaldarstellern LAURA SALEH und SIMON STAIGER, mit denen MICHAELA SCHOBER eine ganz besondere musikalische Freundschaft verbindet.

Veranstalter: SOUND OF MUSIC-CONCERTS Duisburg