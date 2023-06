Michel aus Lönneberga von Astrid Lindgren

Wer kennt ihn nicht, den blonden „Lausejunge aus dem Dorf in Schweden“. Mit seinen Streichen hält Michel seinen Vater Anton und alle Dorfbewohner aus „Lönneberga“ auf Trab.

Da will Michel die Suppenschüssel auslecken und schon steckt er mit dem Kopf fest. Dann will er die Magd Lina von ihren Zahnschmerzen befreien, doch alles geht schief. Und als er seinen Vater mit Blutklößen erfreuen möchte, endet es in einem ohrenbetäubenden Geschrei.

„Micheeeeel“ schallt es dann über den Hof. Und da rennt er, der Michel und rennt und rennt … und Michels Vater muss ihn mal wieder in den Tischlerschuppen sperren.

Freuen Sie sich liebes Publikum, auf unseren „schwedischen Freilichtsommer“, mit dem bekannten „Michel Lied“ und unserem beliebten Stettenfelser Kinderensemble.