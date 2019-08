Neuauflage des Kinderbuchklassikers von Astrid Lindgren

Gastpremiere des Figurentheater Martinshof 11 – Für Kinder ab 4 Jahren

Habt ihr schon mal was von Michel gehört, der auf dem Hof Katthult in der Gemeinde Lönneberga in Schweden lebte? Etwa nicht? Dieser Michel, das war ein kleiner, wilder und eigensinniger Junge, der mehr Unfug im Kopf hatte, als das Jahr Tage hat. Was an dem Tag so alles passierte, als Michel seinen Kopf in die Suppenschüssel steckte, das könnt ihr sehen, bei „Michel in der Suppenschüssel“ von Astrid Lindgren.

Erschienen im Oetinger Verlag,© Aufführungsrechte: Verlag für Kindertheater Weitendorf GmbH, Hamburg.

Eine Koproduktion „Figurentheater Martinshof 11“ und „Figurentheater Berta & Co“.

Dauer: 65 min