Michel -Unplugged- LIVE!

„Michel Unplugged“ steht für Musik in ihrer ursprünglichsten und einfachsten Form.

Michael Schuster tritt hier ganz allein auf – nur mit Gitarre, Gesang und Mundharmonika. Ab und zu kommt eine Stompbox für den Rhythmus dazu. Mehr braucht es nicht.

Im Programm finden sich Songs aus verschiedensten Genres: Rock- und Popklassiker genauso wie bekannte Lagerfeuerlieder. Authentisch, handgemacht und nah am Publikum.

Ob als gemütliche musikalische Umrahmung im Hintergrund oder als Programm zum Mitsingen und Mitmachen – alles kann, nichts muss.

Michel Unplugged – ehrliche handgemachte Live-Musik, direkt und unverfälscht.

Das Team des Höhen Bistro Hornberg sorgt für das leibliche Wohl der Gäste.