Michelle: Flutlicht – Die Tournee 2026

ZUM LETZTEN MAL MICHELLE

Mit dem selbstbewussten Blick zurück auf eine beeindruckende 30-jährige Karriere kündigt MICHELLE ihre Abschiedstournee an. "Flutlicht – Die Tournee 2026“ wird die Künstlerin ein letztes Mal quer durch Deutschland führen und für ihre Fans zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Bevor die Scheinwerfer ein letztes Mal angehen, legt MICHELLE noch ihr Abschiedsalbum Album „Flutlicht“ (SONY, VÖ am 05.07.2024) vor. So wird sie in ihrer mitreißenden Abschiedsshow nicht nur ihre zeitlosen Klassier wie „Idiot“, „Wer Liebe lebt“ oder „Nicht verdient“ ein letztes Mal live auf der Bühne zum Besten geben, sondern auch ihre neuesten Singles wie "So oder so" und „Falsch dich zu lieben“ präsentieren. Die Setlist ist wie immer sorgfältig ausgewählt, um den Fans eine perfekte Mischung aus neuen und beliebten Liedern zu bieten.

MICHELLEs Konzerte sind bekannt für ihre beeindruckende Bühnenshow und da wird ihre letzte Tournee keine Ausnahme sein. Die Fans können sich auf eine fesselnde Inszenierung, beeindruckende Lichteffekte und eine energiegeladene Darbietung freuen. MICHELLE und ihre großartige Band werden die Bühne zum Beben bringen und das Publikum mit ihrer Leidenschaft und Musik verzaubern.

Mit ihrer kraftvollen Stimme, ihrer charismatischen Bühnenpräsenz und ihrer unverkennbaren Persönlichkeit hat sich Michelle in die Herzen von Millionen Fans gesungen. Ihre letzte Tour verspricht ein krönender Abschluss ihrer beeindruckenden Karriere zu werden und wird ihren Anhängern unvergessliche Momente bescheren. Ein Abschied, mit dem eine wichtige Ära des deutschsprachigen Schlagers endet: Ganz ohne ein pompöses Defilee oder roten Teppich; all das hat Michelle noch nie gebraucht. Stattdessen ein letzter Blick zurück, still und bescheiden, begleitet von ehrlichen, aufrichtigen Worten, mit denen sich Michelle bei ihren Fans bedankt. Ein leises Goodbye, bevor das Flutlicht verlischt.