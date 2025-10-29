Micky Beisenherz: Apokalypse & Filterkaffee

In seinem von Studio Bummens produzierten Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“ serviert Micky Beisenherz die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Er wühlt sich durch die wichtigsten Aufmacher, Titelthemen, Leitartikel und Tweets des Tages, serviert daraus sein morgendliches News-Omelett – und ist damit fest etabliert in den Top 5 der Podcast-Charts.

Im Herbst 2025 bringt er das erfolgreiche Format gemeinsam mit Podcast-Kollege Andreas Loff wieder auf die Bühne und wird mit diversen Talk-Gästen eine Live-Folge „Apokalypse & Filterkaffee“ im Late-Night-Charakter präsentieren. Gleich in mehreren Städten werden u.a. Yasmine M’Barek & Markus Feldenkirchen zu Gast sein, die mittlerweile fester Bestandteil der “Apokalypse & Filterkaffee”-Familie sind. Außerdem kann sich das Publikum auf weitere wechselnde Gäste, wie Fidi Oetker und andere bekannte Personen aus dem Erfolgsformat freuen.