Microsoft Outlook - Grundlagen kompakt

Microsoft Outlook ist im beruflichen Bereich nicht mehr wegzudenken und kommt immer mehr auch bei privaten Anwender*innen zum Einsatz.

Mit diesem kompakten Grundkurs soll ein umfassender Einstieg in die Kommandozentrale von Microsoft ermöglicht werden. Die funktionalen Möglichkeiten des Programms werden ständig erweitert, mit der richtigen Grundlage kann es souverän und effizient genutzt werden.

Inhalte:

- Kennenlernen der Benutzeroberfläche

- die wichtigsten Grundeinstellungen

- per E-Mail kommunizieren

- Termine und Besprechungen organisieren und verwalten

- Aufgaben managen

- Kontakte verwalten

Der Kurs wird mit der Desktop-App für Windows durchgeführt, auf die Anwendung mit Mobilgeräten (Android, iOS/iPadOS) kann eingegangen werden.

Voraussetzungen: EDV-Grundkenntnisse, eigener Laptop mit Windows 10 oder 11 und MS Outlook (ab Version 2013, installiert und eingerichtet) ist mitzubringen.

F43281A, 3 Abende, Dienstag 21.10., 28.10. und 11.11.25, Mensa der Grund- und Mittelschule Feuchtwangen-Stadt,

Dozent: Florian Frey, techn. Fachwirt, Betriebswirt