Die „I AM MIDDLEZ“ Tour ist die erste solo Tour von MIDDLEZ, aka Chief Middlez, Member der Guzgang.

Bei einer Middlez Show, kann man scharfe, klare und saubere Rhymes auf melodischen Hip Hop Tracks und trotzdem leicht zu verstehende Lyrics erwarten.

Seine Karriere startete er in seiner Heimatstadt Chicago, im selben Studio in dem auch sein Cousin Saba (Care For Me) seinen Feinschliff erhielt. In Deutschland landete er 2012 und mischt seither erfolgreich die deutsche Rapszene auf.

2016 erschien seine erste EP Autobahnflow. Anfang 2019 folgte dann sein zweites Projekt Afriking Ameriking.

In seiner Wahlheimat Stuttgart arbeitet Middlez mit Cro (tru) und Rapper Danju (Tag 1) zusammen. Ein weiterer zu verbuchender Erfolg, ist seine Kollaboration mit dem türkischen Rapper Ezhel (Müptezhel).

Sein Bühnentalent stellte er bereits auf zahlreichen Festivals unter Beweis. Eine hohe Zuschauerbeteiligung ist garantiert. Man sollte sich auf eine hoch energetische Performance mit guten Vibes einstellen. Auf Special Guests darf man sich auch freuen. In jedem Fall, verlässt man die Show mit einem neuen Lieblingssong!