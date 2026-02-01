Dass sie den einen oder anderen musikalischen Trend der letzten Jahre verpasst haben, ist den Jungs von Midge’s Pocket ebenso klar wie ihre gemeinsame Liebe zur Americana-Musik.

Denn genau dort, in den bluesigen Sümpfen, in den Wüsten von Folk und Country und in der gnadenlosen und fröhlichen Unbeschwertheit der Rockmusik, finden die vier ihre musikalische Inspiration. Und so legen Midge’s Pocket bewusst Wert darauf, das Rad nicht neu zu erfinden, sondern setzen auf bewährte Old-School-Zutaten wie dreistimmigen Gesang, haargenaues Songwriting, eine Live-Performance, die wie vom Studioalbum klingt, und den ungekünstelten Spirit des 70er-Jahre-Rock’n’Roll.