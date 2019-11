Midnight in Paris

Ein Traum geht für den Amerikaner Gil in Erfüllung, als er mit seiner Verlobten nach Paris fährt. Seit seiner Jugend schwärmt er von der dortigen Künstlerszene der zwanziger Jahre. Bei einem alleinigen Streifzug durch die nächtlichen Straßen der Stadt geschieht Punkt Mitternacht etwas Magisches: Gil wird von einer altertümlichen Limousine aufgelesen, die ihn gradewegs in die Welt der Roaring Twenties transportiert, in der Hemmingway machohafte Reden schwingt, Pablo Picasso von der Kulturkritikerin Gertrude Stein kleingemacht und Scott Fitzgerald von seiner Frau Zelda in Frage gestellt wird. Dazu schwadroniert Salvador Dali über Rhinozerosse, während Luis Buñuel noch gar nicht weiß, wie man Filme dreht.

Ein brillante Geschichte mit Dialogwitz, Esprit und Situationskomik. Der Film wurde mit einem Oscar für das beste Originaldrehbuch 2012 ausgezeichnet und erhielt einen Golden Globe für das beste Filmdrehbuch.