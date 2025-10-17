Wenn die Midnight Ladies die Bühne betreten, wird jeder Abend zum Erlebnis:

Mit Chart-Hits, Rock- und Popklassikern und jeder Menge Partylaune begeistern sie jedes Publikum. Starke Stimmen, Energie und echte Spielfreude – jede Show ist leidenschaftlich, mitreißend und zu 100 % live. Ob Volksfest, Firmenevent oder Open Air: Diese All-Girl-Band liefert Stimmung, die bleibt. Midnight Ladies – für alle, die echte Musik und große Momente lieben.