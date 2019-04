Midnight Oil - Live 2019

Trotz einer 15-jährigen Pause, während der Frontmann Peter Garrett als Minister der australischen Regierung fungierte, liefen Midnight Oil bei ihrer sensationellen „Great Circle“-Welttournee 2017 zur gleichen phänomenalen Hochform auf, die sie zu einem der fesselndsten Live-Erlebnisse während der 80er und 90er Jahre machte. Besonders politische Songs wie „Beds Are Burning“, „Blue Sky Mining“ und „Power & The Passion“ gewinnen im Zeitalter von Trump und Brexit noch stärker an Bedeutung und erhielten überschwängliches Lob von Kritikern auf fünf Kontinenten. 2019 soll es nun endlich eine Fortsetzung der legendären Tour geben. Live dabei sein kann man am 21. Juni im Palastzelt.