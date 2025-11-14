MIDNIGHT RODEO gilt als einer der heißesten neuen Acts der deutschen Countryrock-Szene und ist eine der spannendsten musikalische Fusionen der Region Stuttgart!

Frontman Andy Käfer und Gitarrist Arthur Hügler sind in diesem Umfeld klangvolle Namen und haben bereits im Vorprogramm von Größen wie The BossHoss, Rag’n’Bone Man und Kiefer Sutherland gespielt. Gemeinsam mit dem hervorragenden Bassisten Klaus Großmann haben sie sich mit zwei echten Urgesteinen der lokalen Musikszene zusammengetan: Keyboarder Axel Scheer und Schlagzeuger Michael Ammersinn. Mit ihrem einzigartigen Mix aus eigenen Songs, Nashville-Countryrock und mitreißendem Südstaaten-Rock’n’Roll bringt MIDNIGHT RODEO frischen Wind in die Szene und lädt ihr Publikum zu einem musikalischen Roadtrip voller Energie, Leidenschaft und rohem Charme ein.