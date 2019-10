Das Midnight Story Orchestra ist ein einzigartiges Ensemble. Das wird schon an den ungewöhnlichen Rollen der sechs Künstler auf der Bühne deutlich: Neben Toni Hinterholzinger, der eine elektronische Orgel spielt und für Spezialeffekte zuständig ist, entlockt Florian Bührich Vibraphon und Marimbaphon ihre Klänge.

Alex Bayer steuert Kontrabass und E-Bass bei, Stephan Ebn das Schlagzeug. Der Gitarrenpart, Komposition und Textbearbeitung obliegen Andreas Wiersich. Ganz vorn auf der Bühne steht aber einer ohne Instrument: Schauspieler und Erzähler Dr. Jasper Paulus.

Mit jedem Ihrer Programme kam das Midnight Story Orchestra in den vergangenen Jahren nach Albstadt. Zum Jubiläum der 10-jährigen Zusammenarbeit gibt es nun ein Revival des allerersten Programms: Der Klassiker „Der Graf“, wird in einer weiterentwickelten Fassung nach zehn Jahren zum zweiten Mal in Albstadt- Lautlingen aufgeführt.

Die atmosphärische Erzählung mit eindrucks- voll musikalischer Kulisse dreht sich um Bram Stokers Roman „Dracula“. In gewohnt hingebungsvoller Weise präsentiert Paulus die Geschichte von Jonathan Harkers Reise nach Transsylvanien und seiner unheilvollen Begegnung mit dem uralten Grafen … schauderliche Spannung ist garantiert.