Midsommar - Chorklänge im Licht des Nordens

Das Konzert spannt einen musikalischen Bogen durch die faszinierende chorische Klanglandschaft Skandinaviens.

Geistliche und weltliche A-cappella-Werke aus Dänemark, Norwegen und Schweden lassen die einzigartige Atmosphäre des nordischen Lichts und der Weite hörbar werden. Der Kammerchor opus 7 gestaltet diesen Abend gemeinsam mit dem Ensemble Vocapella Limburg, einem der profiliertesten Männerchöre Deutschlands. International ausgezeichnet, stilistisch brillant und klanglich höchst präzise, begeistert der Gastchor sein Publikum weltweit. Ein außergewöhnliches Zusammentreffen zweier Ensembles, das Lust macht auf nordische Chormusik in ihrer schönsten Form.