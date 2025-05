Midsommar Vibes

Am 21. Juni 2025 feiern wir nicht nur den offiziellen Sommeranfang, sondern auch Midsommar – das wohl magischste Fest des Nordens!

In Schweden wird die Sommersonnenwende mit Musik, Tanz und Blumenkränzen ausgiebig zelebriert. Wir holen diese einzigartige Atmosphäre in die Maschinenfabrik und laden euch ein, gemeinsam den Start in die Sommermonate zu feiern!

Was euch erwartet:

Live-Musik von Nika Jonsson (ab 18 Uhr)

Unsere Café-Bühne wird zur Klangwelt: Die fantastische Singer-/Songwriterin Nika Jonsson verzaubert euch mit einer Mischung aus Pop und Jazz, inspiriert von nordischer Folklore. Mit Keyboard, Synthie, Harmonizer und Vocoder erschafft sie eine einzigartige Atmosphäre. Ihre Songs – auf Deutsch, Schwedisch und Englisch – erzählen von Trollen, Elfen, Aliens und Menschen und entführen euch in eine Welt voller Magie.

Blumenkranz flechten

Was wäre Midsommar ohne Blumenkränze? In unserem kleinen Workshop könnt ihr euch euren eigenen, wunderschönen Midsommarkranz aus frischen Schnitt- und Wiesenblumen flechten. Alles, was ihr braucht, haben wir vor Ort – ihr müsst nur eure Kreativität mitbringen!

Schwedische Leckereien & erfrischende Drinks

Natürlich dürfen auch kulinarische Highlights nicht fehlen: Neben klassischen Zimtschnecken erwarten euch noch weitere nordische Köstlichkeiten. Dazu gibt es besondere Sommerdrinks, die euch in die skandinavische Leichtigkeit entführen.