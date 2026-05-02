Midsommar Vibes

Am 20. Juni feiern wir nicht nur den offiziellen Sommeranfang, sondern auch Midsommar – das wohl magischste Fest des Nordens!

In Schweden wird die Sommersonnenwende mit Musik, Tanz und Blumenkränzen ausgiebig zelebriert. Wir holen diese einzigartige Atmosphäre in die Maschinenfabrik und laden euch zu einem Nachmittag ein, an dem wir gemeinsam den Start in die Sommermonate feiern!

Was euch erwartet:

2 KONZERTE (ab 16:30 Uhr)

Das Folk-Duo AKLEJA erforscht musikalisch, was ihnen am Herzen liegt: Natur, Begegnungen und berührende Augenblicke. Inspiriert von schwedischer Tanzmusik und alten Notenbüchern entwickeln die beiden eine lebendige Folk-Sprache – und das allein mit Nyckelharpa, Gitarre und Cittern.

Die fantastische Singer-/Songwriterin NIKA JONSSON verzaubert euch mit einer Mischung aus Pop und Jazz, inspiriert von nordischer Folklore. Ihre Songs – auf Deutsch, Schwedisch und Englisch – erzählen von Trollen, Elfen, Aliens und Menschen und entführen euch in eine Welt voller Magie.

BLUMENKRANZ BINDEN (ab 15:30 Uhr)

Was wäre Midsommar ohne Blumenkränze? In unserem kleinen Workshop könnt ihr euch euren eigenen, wunderschönen Midsommarkranz aus frischen Schnitt- und Wiesenblumen binden. Alles, was ihr braucht, haben wir vor Ort – ihr müsst nur eure Kreativität mitbringen!

SCHWEDISCHE LECKEREIEN

Natürlich dürfen auch kulinarische Highlights nicht fehlen: Neben klassischen Zimtschnecken erwarten euch noch weitere nordische Köstlichkeiten. Dazu gibt es schmackhafte Sommerdrinks.