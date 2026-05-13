Wenn Midsommar und Fête de la musique verschmelzen, feiert Fellbach den längsten Tag des Jahres 2026!

In schöner Tradition beleben Fellbacher Musiker:innen und Ensembles die Plätze rund ums Rathaus mit ihrem Instrument und ihrer Stimme. Von 15 bis 17 Uhr können auf der Kirchhofstraße Blumenkränze gebunden werden, die beim gemeinsamen Tanz um den Mittsommerbaum um 17 Uhr die Köpfe schmücken. Begleitet von traditioneller Nyckelharpa, Akkordeon und Klarinette, wird der Tanz angeleitet von Inga-Lill Svensson, der höchstpersönlichen Schwedin. In einer theatralen Installation beobachten zwei Trollologen die Trolle auf der Durchreise, die auf dem Alten Friedhof ihr Zelt aufgeschlagen haben. Im Rathausinnenhof bringt ab 20.30 Uhr das schwedische Duo Symbio mitreißenden Elektro-Folk auf die Bühne. Symbio gilt als eine der prominentesten Bands der nordischen Folk- und Weltmusikszene.