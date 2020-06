Midsommer / Johannisfeuer meets Kraichgau

Wir nähern uns wieder dem längsten Tag und der kürzesten Nacht: der Sommersonnenwende. Viele verschiedene Feste und Traditionen hängen mit diesem Tag zusammen. Grund genug für uns daraus eine virtuelle Veranstaltung zu machen! Was das genau ist und wie das funktioniert, erklären wir euch im Folgenden.

Warum eigentlich virtuell? Virtuell deshalb, weil wir möchten, dass so viele Menschen wie möglich an unserem „AliSa – Midsommer vs. Johannisfeuer Sommerabend“ teilnehmen können und die Corona-Auflagen noch keine „realen“ Veranstaltungen zulassen.

Aber wie soll das genau funktionieren? Ganz einfach: Jeder von euch sucht sich einen schönen Ort an dem er mit uns feiern möchte, ganz egal, ob der eigene Balkon oder Garten, ob im Wohnzimmer auf dem Sofa oder auf einer Wiese. Wir werden uns an diesem Abend auch einen schönen Platz suchen. Auf unseren Profilen auf Facebook und Instagram nehmen wir euch in den Storys dann mit auf unsere ganz persönliche Sommersonnenwende. Sprich ihr müsst nicht von 18Uhr bis 22Uhr auf euer Handy oder euren Laptop „starren“. Wir werden uns punktuell immer wieder mit Bildern und Eindrücken melden und die Idee ist, dass ihr das genauso macht! Postet Bilder von eurem Sommerabend, lasst uns uns gegenseitig verlinken und so zeigen, wie wir hier im Kraichgau gemeinsam Midsommer / Johannisfeuer verbringen.