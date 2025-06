Seit 2007 gibt es ‚midsummernight jazz‘, fast zwanzig Jahre nun haben die Konzerte Publikum und Kritiker gleichermaßen begeistert und sind zu einem festen Termin im Tübinger Veranstaltungskalender geworden.

Die Musik von Sandi Kuhn und Martin Trostel steht im Mittelpunkt des Programms, ergänzt durch moderne Arrangements von Standards und einige der ‚favorite songs‘ des in vielen gemeinsamen Konzerten bestens aufeinander eingespielten Teams an Saxophon und Piano.

Sandi Kuhn ist Bandleader und gefragter Sideman als Saxophonist und Komponist und unterrichtet an der Musikhochschule Stuttgart. 2013 war er Jazzpreisträger Baden-Württemberg. Für den passenden Drive und das harmonische Fundament für die solistischen Ausflüge von Saxophon und Piano sorgen ‚local hero‘ Axel Kühn an den tiefen Tönen und Felix Schrack an den Drums, angesagter Drummer der Stuttgarter Szene und seit vielen Jahren in der ‚Stuttgart Connection‘ kongenialer Partner von Martin Trostel.

„midsummernight jazz“ heißt: ein abwechslungsreiches Programm, Groove und mitreißende Soli!