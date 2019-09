Miek Tramp of White Lion & Band of Brothers

WHITE LION, FREAK OF NATURE - zwei starke Bands mit denen

Mike Tramp als Sänger und charismatischer Frontmann Geschichte geschrieben hat.

Tramp traf 1983 Vito Bratta und gründete „WHITE LION“. Die Band platzte mit ihrem Killer-Debütalbum Fight to Survive 1985 in die Hardrockszene wie eine Bombe.

Die Mischung aus Harmonien, hartem Rock und brillianten Gitarren-Soli waren das Markenzeichen der Band.

Die Hits "Wait" and "When the Children Cry" von ihrem Platinum -Album Pride machten sie unsterblich.

Nach „White Lion“, die sich 1992 trennten machte sich Tramp mit der Hard Rock Band „Freak of Nature“ einen Namen.

Tramp zeichnete sich schon damals für das außergewöhnlich starke Songwriting und die Lyrics verantwortlich. Sein Songwriting ganz in der Tradition seiner Singer/Songwriter Ikonen Bob Dylan, Bruce Springsteen und Tom Petty fand in dem 2012 veröffentlichten Solo-Album „Nomad“ seinen Höhepunkt. „Nomad“ ist sein vielleicht bestes und intimstes Werk, das er mit ausgiebigen Solo-Akustik-Tourneen promotete.

Im März 2019 veröffentlicht Mike Tramp nun sein 11. Solo Album, ein rockiges Werk, das mit einigen „special guests“ aufwarten wird. Im Oktober 2019 wird Mike mit seiner BAND of BROTHERS auf Tournee gehen um dieses neue Studio Album zu promoten. Neben einer feinen Auswahl seiner Solo Songs, werden

auch die White LION Klassiker, wie When the Children Cry, Wait, Broken Heart, Lady of the Valley, Little

Fighter, Cry for Freedom, Hungry………teil der Setlist sein.

Seine BAND of BROTHERS ist stark ! Eine astreine Classic Rock Show mit den neu arrangierten WHITE LION und FREAK of NATURE Perlen, Mike´s unverwechselbarer und immer noch großartigen Stimme und sehr angenehmer Rock´n Roll- Bühnenpräsenz.

Ein brillianter Künstler, mit einer tollen Rockshow und “Classic Hits”. Es gibt nicht mehr allzu viele Künstler davon…

Don´t miss it!

Line up Band of Brothers:

Mike Tramp vocals, guitar

Henrik Berger guitar

Claus Langeskov bass

Jakob Rønlov Drums