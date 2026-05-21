»Immer trifft uns alles aus heiterem Himmel; Tiere wittern die Dinge, ich nicht.« Unser Protagonist lebt im Zentrum der Stadt und schlägt sich als Theaterautor und Privatlehrer durch. Das klappt einiger maßen, bis plötzlich zum nächsten Monat die Miete um 75 Prozent erhöht werden soll. Entweder er zahlt oder er zieht aus. Der Mieter fällt durch die Maschen des Systems der kapitalistischen Normalität – bis er sie zerschneidet. Er spielt nicht mehr mit, wird zum Tier, das sein Revier verteidigt und geht im Kampf gegen einen unbesiegbaren Gegner schließlich mit größtmöglichem Pathos zum Äußersten: Er schmeißt eine Party. – Paco Gámez’ Ein-Personen-Stück nimmt uns mit auf eine emotionale Fahrt durch die Vorhölle der kapitalistischen Verwertungslogik, beutelt seinen Protagonisten, feiert die radikale Verweigerung und entdeckt die Menschlichkeit im absurden, weil aussichtslosen Kampf gegen Windmühlen wieder. Ein Don Quijote im Häusermeer.