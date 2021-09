Um den spannungsvollen Wahlkampf der Grünen beim Thema bezahlbarer Wohnraum zu würdigen, hat DIE LINKE Stuttgart keine Kosten und Mühe gescheut und den Grünen ein letztes Wahlplakat für ihre Stuttgarter Kampagne zur Bundestagswahl 2021 gestiftet. Morgen, am 22.09.2021 um 17:00 Uhr, wird das Plakat öffentlich enthüllen.

Seit bekannt geworden ist, dass die städtische Wohnbaugesellschaft SWSG beabsichtigt, in 2022 erneut die Mieten zu erhöhen, setzt sich DIE LINKE in Stuttgart dafür ein, diese Mieterhöhungen zu verhindern. Wenn man mit offenen Augen und Ohren Politik in den weniger privilegierten Stuttgarter Stadtteilen macht, dann wird schnell klar, dass weitere Mieterhöhung für große Teil der Mieterschaft der SWSG eine Belastung darstellt, die unbedingt vermieden werden muss.

Bereits für die Wirtschaftsausschusssitzung am 21. Mai brachte die linke Fraktionsgemeinschaft deshalb einen Antrag für den Verzicht auf Mieterhöhungen bei der SWSG ein – der von allen anderen Fraktion, bis auf die Fraktion PULS niedergestimmt wurde. Die SPD stellte – wenn auch mit fachlich falscher Begründung – einen Alternativantrag, dass die Mieten nur moderat steigen sollen. Immerhin.

Von AfD, CDU, FDP und Freien Wählern hatte DIE LINKE in Stuttgart nichts anderes erwartet, als dass sie sich für Mieterhöhungen und gegen die Interessen der Mieter*innen einsetzen würden - das liegt in der Natur dieser Parteien.

Doch zugleich mussten DIE LINKE leider miterleben, dass gerade in der Fraktion der Grünen die grimmigsten Verfechter*innen von Mieterhöhungen bei der SWSG vorfinden. Das ist insofern sehr relevant, als die Grünen die meisten Stimmen im Aufsichtsrat der SWSG haben und ihre Stimmen den Ausschlag geben werden.

DIE LINKE hat sich nicht entmutigen lassen – steter Tropfen höhlt den Stein – und hat in bisher sieben Bezirksbeiräten (weitere drei folgen nächste Woche) Anträge mit einem Appell gegen die Mieterhöhungen gestellt.

In den Bezirksbeiräten zeigte sich dann, dass gerade an der Basis der Grünen der Kurs der Mieterhöhungen um jeden Preis, wie er von der Grünen Stadtratsfraktion vorgegeben wird, nicht ganz unumstritten zu sein scheint. Im Untertürkheimer Bezirksbeirat, stimmte die Grüne Fraktion komplett gegen Mieterhöhungen. In den Beiräten in Obertürkheim, Stuttgart-Ost stimmten Teile der Grünen Fraktionen mit uns gegen die Mieterhöhungen. In Mitte wurde unser Appell zum Mietenstopp sogar dank dem Abstimmungsverhalten der Grünen angenommen. Anderswo enthielten sich die Grünen Bezirksbeirätinnen zumindest.

Weil die Entscheidung im Aufsichtsrat für oder gegen Mieterhöhungen bei der SWSG entscheidend an der Stimme der Grünen hängt, hat DIE LINKE sich entschlossen, dem Grünen Kreisvorstand und der Stadtratsfraktion am 09.09.2021 einen offenen Brief zu schreiben, mit der freundlichen Bitte, ihre Position in der Frage SWSG-Mieterhöhungen nochmal zu überdenken. Der Brief blieb – stand heute – unbeantwortet und nach wie vor setzten sich die Grünen im SWSG-Aufsichtsrat und im Gemeinderat für Mieterhöhungen für die knapp 19.000 SWSG-Haushalte ein.

Gleichzeitig tauchten jetzt im Rahmen des Bundestagswahlkampfes Wahlplakate der Bündnisgrünen auf, bei denen sie sich ganz besonders als Vorkämpfer für bezahlbares Wohnen hervortun: „Die Mieten runter, das Land bunter“, heißt es da. Oder anderswo: „Deine Stimme (für die Grünen) kann den Mietenwahnsinn stoppen.“

Angesichts solcher Dissonanzen, hat DIE LINKE sich entschlossen den Grünen Stuttgart auf eigene Kosten ein weiteres Plakat für ihre Wahlkampagne zur Bundestagswahl zu stiften. Das haben die Grünen einfach verdient! DIE LINKE wird das Plakat am 22.09.2021 an der Stadtmitte, Aufgang aus der S-Bahn bei Netto enthüllen. Um ein zahlreiches Kommen wird gebeten.