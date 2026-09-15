Es ist bald soweit: Die MieV Halloween Party steigt wieder. Unsere Location wird dank super gruseliger Dekoration wieder in einem besonders schaurigen Glanz erstrahlen. Bei unserem Kostümwettbewerb habt ihr die Chance, eure kreativste, witzigste oder furchterregendste Seite zur Schau zu stellen. Außerdem warten verschiedene Halloween-Specials auf euch.Den Soundtrack liefert in diesem Jahr weider DJ PUMPKIN DELUXE.

Einlass ab 16 Jahren (bis 24 Uhr)