Die in Berlin ansässigen Mighty Oaks sind nach einer zweijährigen Pause zurückgekehrt.

Über der Band herrschte Unsicherheit, da jedes Mitglied zum ersten Mal in seiner jahrzehntelangen Karriere eine Pause einlegte, um persönliche Projekte zu verfolgen. Die Unklarheit darüber, ob ihre Wege wieder zusammenlaufen würden, hat sich nun aufgelöst.

Die Band begibt sich auf eine besondere Akustiktournee in ausgewählten Veranstaltungsorten und Konzerthäusern mit einer Show, die verspricht, die Rohheit und Authentizität ihrer Musik zu demonstrieren. Leadsänger Ian Hooper sagt: „Es gibt keinen besseren Weg, das, was wir tun, zu präsentieren, als akustisch, in seiner reinsten Form. Es ist eine fantastische Gelegenheit, wieder eine Verbindung zu unseren Fans aufzubauen – oder zu jedem, der handgemachte, authentische Musik liebt.